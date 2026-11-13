Jannik Sinner a Torino: visita a sorpresa a Lavazza e rinnovo blindato fino al 2030

TORINO – Il campione azzurro Jannik Sinner è stato accolto questo pomeriggio tra l’entusiasmo generale nella cornice della Nuvola Lavazza, dove ha incontrato il presidente Giuseppe Lavazza e centinaia di collaboratori del Gruppo.

La visita nel quartier generale sabaudo è stata l’occasione perfetta per ufficializzare il rinnovo della partnership tra il tennista fuoriclasse e il celebre marchio del caffè, che ha prolungato il legame fino al 2030.

Brand ambassador di Lavazza dal 2019, Sinner ha voluto sottolineare la forza di un’alleanza che va oltre la semplice sponsorizzazione:

«Con la famiglia Lavazza si è creato negli anni un legame speciale, fatto di valori condivisi e soprattutto di persone. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre!»

ha dichiarato lui, protagonista nel corso del pomeriggio anche di una divertente sessione di Q&A con i dipendenti dell’azienda.

Un incontro caloroso sintetizzato al meglio dallo slogan scelto per l’evento «L’eccellenza è una scelta. E fa la differenza, anche fuori dal campo», che conferma il forte legame tra il numero uno del tennis mondiale e la città di Torino, sempre più capitale dello sport e dei grandi brand internazionali.

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