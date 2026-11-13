ATP Finals 2026, come muoversi più velocemente e in modo ancora più green a Torino

TORINO – Manca pochissimo al via delle Nitto ATP Finals 2026, e per chi si sposterà in città per raggiungere l’Inalpi Arena arrivano strumenti digitali pensati per azzerare lo stress da traffico.

Alla svariate applicazioni disponibili e oltre a tutti i servizi offerti da GTT, quest’anno grazie al rinnovo della partnership tra la FITP e Moovit, tifosi e cittadini avranno a disposizione anche un assistente di viaggio molto smart e, per la prima volta in Italia, super green.

La grande novità dell’edizione 2026 è infatti l’introduzione di un Contatore di CO2 integrato nell’applicazione che permetterà, durante i giorni del torneo, di visualizzare in tempo reale l’impatto ambientale stimato dei propri tragitti, toccando con mano il risparmio in termini di emissioni grazie all’uso dei mezzi pubblici.

Percorsi personalizzati e viaggi gratuiti

Oltre al monitoraggio ecologico, Moovit metterà in campo un pacchetto completo di servizi, tra cui annoveriamo notifiche geolocalizzate con aggiornamenti in tempo reale grazie alla collaborazione con il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) e un Journey Planner dedicato disponibile in ben 45 lingue, pensato per i tifosi in arrivo da tutto il mondo.

Un supporto fondamentale visto il grande afflusso atteso all’Inalpi Arena, che andrà a integrarsi con il piano straordinario di mobilità messo a punto dal Comune e da GTT.

Per l’occasione, infatti, le linee tram 4 e 10 vedranno intensificate le frequenze serali con corse aggiuntive, mentre la metropolitana prolungherà l’orario di servizio fino all’1:00 di notte.

Inoltre, grazie all’accordo tra FITP e GTT, gli spettatori muniti di biglietto per le partite potranno viaggiare gratuitamente proprio sulle linee 4 e 10 nel giorno indicato sul tagliando.

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