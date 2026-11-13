Allarmi bomba nelle scuole di Torino: il prefetto richiama i criteri per le evacuazioni

TORINO – Una email massiva di allarme, da sola, non comporta l’evacuazione di una scuola se non emergono ulteriori elementi concreti di pericolo. È il criterio che il prefetto di Torino Donato Cafagna ha richiamato dopo le nuove minacce arrivate il 12 novembre 2026 agli istituti del capoluogo e della provincia.

Le risposte sono state diverse: alla primaria Silvio Pellico di Torino gli alunni sono usciti e hanno trovato riparo in una chiesa; in altri istituti le lezioni sono proseguite durante i controlli. Le indicazioni nazionali non escludono l’evacuazione quando vi siano elementi specifici di rischio, ma distinguono la ricezione di un messaggio inviato a molte scuole dalla presenza di circostanze ulteriori da valutare.

Quando può essere disposta l’evacuazione

La comunicazione istituzionale sulle email massive, pubblicata dall’Ambito territoriale di Genova e riferita alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, precisa che il prefetto conserva la facoltà di disporre l’evacuazione in presenza di elementi specifici e concreti di rischio. Le scuole possono fornire alla prefettura competente le informazioni utili alle valutazioni, qualora ne ravvisino i presupposti.

La distinzione conta per famiglie e personale: restare in classe dopo una mail massiva non significa che ogni segnalazione sia ignorata, così come l’uscita da un edificio non dimostra di per sé la presenza di un ordigno. La valutazione riguarda le circostanze del singolo caso e gli eventuali riscontri disponibili.

Torino: dalla Pellico al caso della Tommaseo

Alla primaria Silvio Pellico, in via Nizza, l’evacuazione è scattata dopo una nuova email minatoria. Gli alunni hanno atteso i controlli nella chiesa del Sacro Cuore, aperta dal parroco Riccardo Baracco per accogliere bambini e insegnanti che si trovavano sotto la pioggia. Anche gli alunni della primaria Balbis, a Cavoretto, sono stati fatti uscire e poi ospitati nell’oratorio parrocchiale.

In altri istituti del capoluogo, tra cui il liceo Cavour e l’istituto comprensivo Carolina Picchio, sono stati effettuati controlli senza disporre l’evacuazione. Alla primaria Nicolò Tommaseo, invece, l’allarme è scattato dopo una telefonata anonima arrivata alle 13.35: la dirigenza ha contattato la prefettura, il sopralluogo della polizia non ha rilevato nulla di inconsueto e le lezioni sono proseguite. Il caso è ricostruito anche nell’approfondimento sugli allarmi del 12 novembre in Piemonte.

Venaria e Canavese: decisioni diverse

A Venaria Reale l’istituto comprensivo Don Milani è stato inizialmente evacuato, mentre all’istituto comprensivo I le lezioni sono proseguite. Anche in altre scuole della provincia, tra cui la Rodari di Settimo Torinese e il liceo Darwin di Rivoli, sono state disposte evacuazioni.

In Canavese le email hanno raggiunto anche Agliè e Valperga.

Le segnalazioni dell’11 novembre e i prossimi passaggi

La nuova ondata è arrivata il giorno dopo una prima giornata di allarmi. Nel riepilogo dell’11 novembre, la Regione Piemonte ha registrato 463 segnalazioni sul territorio regionale, di cui 190 nella provincia di Torino. Secondo la Regione, l’allarme aveva portato all’evacuazione di circa il 20% delle strutture interessate.

Dopo il confronto tra Regione, prefetti, Ufficio scolastico regionale, Province e Comuni, le scuole piemontesi erano rimaste regolarmente aperte il 12 novembre. Sul piano nazionale, per il 13 novembre era stato programmato un tavolo tecnico a Palazzo Chigi per definire ulteriori procedure e strumenti di intervento: si tratta di un lavoro distinto dalle indicazioni già comunicate alle scuole sulle email massive.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese