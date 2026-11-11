Allarme bomba nelle scuole del Piemonte, Cirio informa: “Domani gli istituti restano aperti”

PIEMONTE – Una giornata di grande tensione negli istituti scolastici di tutto il Piemonte, investiti da un’ondata di minacce via mail che ha fatto scattare protocolli di emergenza e verifiche immediate.

A fare il punto sulla situazione è il presidente della Regione, Alberto Cirio, che dopo un vertice d’urgenza con le Prefetture, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Anci e le Province ha confermato una notizia fondamentale per migliaia di famiglie: domani le scuole rimarranno regolarmente aperte.

Il messaggio della Regione

Nonostante l’ampiezza dell’allarme e i disagi vissuti da studenti, genitori e personale scolastico, gli accertamenti effettuati nel corso della giornata non hanno evidenziato criticità reali, riportando la situazione sotto controllo.

«Chi ha diffuso queste minacce ha voluto seminare il panico tra i bambini e le famiglie — ha dichiarato il presidente Cirio, ringraziando le Forze dell’Ordine per la straordinaria gestione dell’emergenza —. Non abbasseremo la guardia, ma non ci faremo intimidire. Il Piemonte ha dimostrato di saper reagire e domani le scuole saranno regolarmente aperte».

Un concetto ribadito anche dall’assessore regionale all’Istruzione Daniela Cameroni, che ha sottolineato la priorità di garantire luoghi sicuri e sereni per gli studenti.

Un nuovo tavolo di coordinamento si riunirà domani per monitorare gli sviluppi e recepire eventuali indicazioni nazionali, mentre la macchina scolastica si appresta a tornare regolarmente alla normalità.

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