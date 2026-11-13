Vercelli, il Comune presenta la proposta per corso Gastaldi: ciclabile e modifiche alle vie vicine

VERCELLI – Una pista ciclabile separata, marciapiedi più larghi e modifiche alla circolazione nelle vie vicine: il Comune di Vercelli ha presentato a cittadini e commercianti una proposta per riqualificare corso Gastaldi e parte del quartiere. Il costo stimato è di 2,1 milioni di euro, ma il progetto non è definitivo e il contributo regionale non è stato assegnato.

Secondo il resoconto della presentazione pubblica, l’intervento interesserebbe circa mezzo chilometro tra piazza Roma e largo Martiri della Libertà. Il sindaco Roberto Scheda ha precisato che non ci sono ancora decisioni definitive sull’assetto del corso.

La ciclabile e il doppio senso di marcia

Nel disegno illustrato dal Comune, corso Gastaldi manterrebbe una corsia per ogni senso di marcia, con il passaggio di auto e autobus. Accanto alla carreggiata troverebbe posto una pista ciclabile bidirezionale di 250 metri, larga due metri e mezzo e separata sia dai veicoli sia dai pedoni.

Il collegamento arriverebbe verso corso Fiume attraverso largo Martiri della Libertà, dove sono ipotizzate anche aiuole e sedute. L’ampliamento dei marciapiedi e l’inserimento di alberi cambierebbero la distribuzione dello spazio lungo il corso, senza eliminare il doppio senso previsto nella proposta.

Vie laterali e accessi alla scuola Ferrari

La riorganizzazione riguarderebbe anche le strade del quartiere. Secondo il resoconto della presentazione, in alcuni tratti di via Luigi Sereno, via Pietro Micca e via degli Oldoni si propone di invertire il senso di marcia e introdurre il limite di 30 chilometri orari. L’obiettivo dichiarato è ridurre il traffico, mantenendo gli accessi a case e servizi.

In via Cerrone, tra via Sereno e via Micca, il tratto davanti a due uscite dell’istituto Ferrari diventerebbe pedonale. Nella proposta resterebbero consentiti gli accessi dei residenti e dei mezzi di soccorso; sono previste anche sedute e nuove alberature.

La configurazione delle strade laterali resta da definire. Una ricostruzione della riunione del 26 ottobre, precedente alla presentazione pubblica, riferiva che una precedente ipotesi su via Sereno era stata accantonata. Il resoconto successivo comprende invece la via tra quelle per cui è prospettato un cambio di senso.

Alberi, area degli autobus e stime ambientali

La proposta comprende circa 200 nuovi alberi nel quartiere e aiuole progettate per raccogliere e far infiltrare nel terreno l’acqua piovana. Per l’attuale area di sosta degli autobus lungo corso Gastaldi è ipotizzato un uso diverso: parcheggio alberato nei giorni feriali e spazio per giochi, mercati o incontri nei fine settimana.

Nei resoconti della presentazione è citato uno studio di Systematica che stima, con il nuovo assetto, circa 677.000 chilometri annui in meno percorsi da auto e furgoni e una riduzione di circa 36 chilogrammi annui di polveri sottili. Sono stime basate su una simulazione del traffico nell’ora di punta mattutina.

Il bando e i prossimi passaggi

Dei 2,1 milioni di euro stimati, il Comune intende chiedere 1,8 milioni alla Regione Piemonte attraverso il bando «Città rigenerative». Secondo il resoconto della presentazione, la quota di cofinanziamento di 300.000 euro è collegata all’acquisto del parcheggio dei pullman di ATAP.

Il bando regionale per la rigenerazione urbana e la qualità dell’aria dispone complessivamente di 30 milioni di euro ed è una procedura a sportello. La Regione ha prorogato il termine per le domande al 30 gennaio 2027 alle 12.

La candidatura e la definizione del progetto sono passaggi distinti dall’eventuale assegnazione delle risorse. Per residenti, commercianti e studenti, le modifiche alla viabilità e agli spazi pubblici descritte finora restano quindi ipotesi, non cambiamenti già operativi.

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