Vercelli, evade i domiciliari con l’auto del padre e si schianta contro due vetture: denunciato

VERCELLI – Un giovane vercellese, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Vercelli dopo aver provocato un sinistro durante la notte e aver tentato di far credere che l’auto coinvolta fosse stata rubata. Per lui sono scattate le accuse di evasione, simulazione di reato, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

La vicenda risale ad alcuni giorni fa, quando un forte boato ha svegliato i residenti di una zona di Vercelli. Un’automobile, dopo aver urtato violentemente due veicoli regolarmente parcheggiati, era stata abbandonata sul posto. Le numerose segnalazioni al 112 hanno fatto intervenire una Volante della Questura per i primi accertamenti.

Gli agenti hanno subito scoperto che la vettura era intestata al padre di un uomo già noto alle forze dell’ordine e che risultava anche priva della copertura assicurativa obbligatoria.

La falsa denuncia di furto al 112

Pochi minuti dopo il primo intervento, alla centrale operativa del 112 è arrivata una seconda telefonata. A chiamare era il figlio dell’intestatario dell’automobile, anch’egli noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari.

Il giovane aveva denunciato il furto della vettura, sostenendo che alcuni sconosciuti l’avessero appena sottratta dal cortile della propria abitazione. Un racconto che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, serviva a nascondere la sua presenza fuori casa e a sottrarsi alle responsabilità per i danni provocati.

Le telecamere ricostruiscono la fuga dopo lo schianto

Il tentativo di depistare le indagini è stato però smentito dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e delle telecamere private presenti nella zona, acquisite e analizzate dalla Polizia Stradale.

I filmati hanno permesso di ricostruire quanto accaduto intorno alle 2 di notte. Il giovane sarebbe uscito dalla propria abitazione alla guida dell’auto del padre, percorrendo ad alta velocità alcune strade del centro cittadino. La corsa si è conclusa con l’impatto contro le due vetture parcheggiate.

Dopo lo schianto, il conducente si è allontanato a piedi, dirigendosi rapidamente verso casa. Una volta rientrato, avrebbe effettuato la telefonata al 112 per denunciare il presunto furto dell’automobile.

Revocati i domiciliari, il giovane finisce in carcere

Gli accertamenti della Polizia Stradale hanno consentito di ricostruire la dinamica e attribuire al giovane la responsabilità della vicenda.

Per lui è scattata la denuncia per evasione, simulazione di reato, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha inoltre disposto l’aggravamento della misura cautelare: gli arresti domiciliari sono stati revocati ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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