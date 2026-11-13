Vernante, le ciminiere dell’ex vetreria diventano un’opera d’arte: inaugurata “Onement” di Patrick Tuttofuoco

VERNANTE – A Vernante, in valle Vermenagna, le due storiche ciminiere dell’ex vetreria si trasformano in un’installazione di arte contemporanea. Si chiama Onement ed è l’opera dell’artista di fama internazionale Patrick Tuttofuoco, inaugurata nel pomeriggio di giovedì 12 novembre 2026 nell’area delle ciminiere.

L’intervento artistico utilizza due semicerchi in vetro colorato, integrati da un sistema di illuminazione a led che si accende al crepuscolo. Le due strutture, che da quasi un secolo rappresentano una testimonianza della storia industriale di Vernante, diventano così parte di un’opera che vuole raccontare il dialogo, l’incontro e il legame tra territori.

Non è soltanto un intervento di riqualificazione estetica: Onement nasce infatti con l’obiettivo di proporre una nuova interpretazione del confine tra Italia e Francia, trasformandolo da elemento di separazione a spazio di connessione.

Due ciminiere unite dalla luce, il significato di Onement

L’installazione si sviluppa attraverso due forme semicircolari che mettono in relazione visiva le ciminiere senza cancellarne l’identità. Il risultato cambia a seconda del punto da cui si osserva l’opera: da alcune prospettive i due elementi appaiono separati, da altre si sovrappongono fino a comporre un’unica figura.

È proprio il movimento del visitatore a completare l’esperienza artistica. Il titolo Onement richiama una serie di opere dell’artista americano Barnett Newman e il concetto del diventare uno, inteso non come fusione, ma come relazione tra elementi distinti.

Anche i colori hanno un significato preciso: la tonalità passa dal rosso aranciato ai colori più freddi, seguendo simbolicamente la dissipazione del calore e il trascorrere del tempo. Al crepuscolo, quando si accendono i led, l’installazione cambia aspetto e le due ciminiere assumono una nuova dimensione visiva.

«Durante il giorno l’intervento è chiaramente visibile, ma le ciminiere continuano a raccontare con forza il loro passato. Al crepuscolo, invece, la luce trasforma completamente la percezione dell’opera», spiega Patrick Tuttofuoco, che descrive il progetto come un’esperienza di ascolto e di dialogo con la storia del luogo e la comunità.

L’opera fa parte dell’itinerario turistico VeRo

Onement è stata realizzata nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Alcotra VI-A France-Italia “Vermenagna-Roya III”, di cui il Comune di Borgo San Dalmazzo è capofila.

L’installazione entra a far parte dell’itinerario turistico VeRo, progetto che punta a valorizzare la storica linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e il viaggio in treno tra Borgo San Dalmazzo e Breil-sur-Roya.

«Due ciminiere, nate dalla storia industriale di Vernante, diventano oggi parte di un’opera contemporanea che parla di dialogo, di incontro e di legami», sottolinea Roberta Robbione, sindaca di Borgo San Dalmazzo. L’obiettivo, spiega, è lasciare interventi concreti lungo il percorso turistico, mettendo in relazione luoghi e comunità che appartengono a territori diversi ma condividono una storia comune.

La realizzazione dell’opera è stata curata artisticamente da Art.ur, con la consulenza curatoriale di Andrea Lerda. Prima dell’installazione è stato necessario intervenire sulle ciminiere storiche con lavori di recupero e consolidamento, resi possibili grazie al sostegno della Fondazione CRC attraverso il Bando Distruzione.

Per Michela Giuggia, presidente di Art.ur, il progetto rappresenta il risultato di un percorso durato anni, che ha coinvolto anche la conoscenza delle vecchie cave di silice di Vernante e degli ex dipendenti della vetreria. Un lavoro di ascolto che ha permesso all’artista di confrontarsi con la memoria industriale del territorio prima di progettare l’intervento.

Come visitare l’installazione a Vernante

Onement è visibile liberamente dall’esterno e non è necessario acquistare un biglietto per ammirarla. L’accesso all’area è da via Umberto I, all’ingresso del paese arrivando da Limone Piemonte.

L’opera di Patrick Tuttofuoco si aggiunge così ai luoghi di interesse dell’itinerario VeRo, trasformando due testimonianze del passato industriale in un nuovo punto di riferimento contemporaneo per Vernante e per la valle Vermenagna.

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