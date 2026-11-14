Finto poliziotto con pistola e placche in tasca deruba un passante: incastrato dalla vittima a Torino

TORINO – Si spacciava per un agente delle forze dell’ordine, completo di placche identificative e pistola in fondina, ma la sua messinscena è crollata nel giro di pochi minuti.

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino due uomini, ritenuti responsabili di una rapina commessa in via Gottardo, nel quartiere Rebaudengo.

La dinamica

A far scattare le manette è stata la prontezza della vittima che, dopo essere stata derubata del telefono cellulare e di alcuni effetti personali da un finto poliziotto che lo aveva minacciato con un’arma, è riuscito a intercettare una pattuglia della polizia (vera) impegnata nei controlli di routine, segnalando immediatamente l’aggressione subita.

Gli agenti hanno subito bloccato i sospettati e la perquisizione personale eseguita sul 55enne ha permesso di scoprire tutto l’occorrente per i suoi camuffamenti: addosso aveva diverse placche distintive (tra cui una da investigatore privato e una da soccorso sanitario 118), una pistola da soft air priva del tappo rosso e riposta in fondina, un paio di manette, due coltelli e una torcia.

Oltre all’accusa di rapina, per l’uomo è scattata anche la denuncia per ricettazione, essendo stato trovato in possesso di bancomat e tessere sanitarie rubate, e una sanzione amministrativa per la detenzione di una dose di crack.

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