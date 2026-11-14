Poirino, ciclista di 22 anni investito e ricoverato al Cto: caccia all’automobilista

POIRINO – Ennesimo episodio di pirateria della strada nella serata di venerdì 13 novembre in frazione Masio, nel comune di Poirino. Un ciclista di 22 anni, residente in zona, è stato travolto da un’automobile che dopo l’impatto non si è fermata a prestare soccorso, dileguandosi nel buio.

L’incidente si è verificato intorno alle 18:30 sulla strada provinciale che collega Chieri a Poirino. Nonostante il giovane stesse pedalando con abbigliamento ad alta visibilità e avesse le luci della bicicletta regolarmente accese, è stato centrato in pieno da un veicolo e sbalzato violentemente sull’asfalto.

I soccorsi e le indagini dei carabinieri

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Poirino, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento d’urgenza al Cto di Torino. Fortunatamente, pur avendo riportato un trauma cranico e una frattura all’omero, il ventiduenne è arrivato in ospedale cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita.

Nel frattempo, le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce del responsabile. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Chieri e della stazione di Poirino, attualmente impegnati nell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e nella ricerca di testimoni in grado di fornire dettagli utili sul modello o sulla targa dell’auto pirata.

Chiunque avesse assistito all’investimento è invitato a mettersi in contatto con la caserma dei carabinieri.

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