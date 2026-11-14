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Tumore della cervice uterina, in Piemonte crescono i vaccini: nel 2025 individuate quasi 1.500 lesioni
Grazie alle attività di prevenzione e screening, nel 2025 è stata sventata l’insorgenza di 50 carcinomi
PIEMONTE – In vista della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, che si celebra il 17 novembre, il Piemonte traccia un bilancio positivo sul fronte della prevenzione. Grazie alla combinazione tra la copertura vaccinale anti-HPV e i controlli mirati del programma regionale Prevenzione Serena, la sanità piemontese conferma l’efficacia di una rete di protezione capillare che ogni anno intercettare tempestivamente decine di migliaia di anomalie prima che degenerino.
Vaccinazioni in forte ascesa
I dati regionali fotografano un trend incoraggiante per l’adesione al vaccino anti-HPV (offerto gratuitamente nell’undicesimo anno di vita, alle donne nate dal 1993, agli uomini dal 2006 e ad altre categorie a rischio). Per la coorte dei nati nel 2012, le rilevazioni indicano una copertura a ciclo completo salita al 74,88% tra le ragazze e al 68% tra i ragazzi.
Accanto alla profilassi, il motore della diagnosi precoce resta Prevenzione Serena. Nel corso del 2025 il programma ha processato oltre 118.600 test, eseguendo più di 21.000 colposcopie e 2.000 trattamenti specifici. Un’attività che ha permesso di individuare e bloccare quasi 1.500 lesioni di alto grado, sventando sul nascere l’insorgenza di 50 carcinomi.
Come accedere ai servizi
Partecipare agli screening gratuiti è semplice: le donne ricevono periodicamente l’invito a domicilio, ma è possibile richiedere informazioni o prenotare chiamando il numero verde dedicato 800 001 141 (senza necessità di prescrizione medica). Per sottoporsi alla vaccinazione anti-HPV, invece, è sufficiente rivolgersi direttamente ai servizi vaccinali della propria Asl di riferimento.
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