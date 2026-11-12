In Piemonte la perturbazione entra nel vivo: piogge in intensificazione e neve sulle Alpi. I dettagli

TORINO – Come già anticipato, una intensa perturbazione è in transito su tutto il Nord Italia interessando direttamente la nostra regione nella giornata di oggi e portando con sé precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti: la perturbazione entra nel vivo

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dal meteorologo Andrea Vuolo, la circolazione depressionaria – collegata all’ex tempesta atlantica Charles – avente il minimo tra il sud della Francia e il Golfo del Leone determina in queste ore un intenso richiamo umido dai quadranti meridionali verso il Piemonte con tempo perturbato.

Le piogge si stanno intensificando su tutta la regione con picchi talora di forte intensità in particolar modo sul confine ligure mentre altrove risultano moderate, a tratti più deboli sulla pianura del Cuneese per parziale ombra offerta dallo sbarramento alpino delle Alpi Marittime.

Da inizio peggioramento si registrano già accumuli localmente superiori ai 20-30mm sui settori meridionali del Cuneese e tra basso Alessandrino e relativo Appennino, qui riportati i principali accumuli fino ad ora:

Entraque Diga Del Chiotas(CN) 32mm

Fraconalto(AL). 30mm

Bosio(AL) 24.2mm

Briga Alta(CN) 22mm

Roccaforte Ligure(AL) 21.6mm

Tortona(AL) 20.6mm

Limone Piemonte(CN) 18mm

Vinadio(CN) 22mm

Vinadio (CN) colle della lombarda 25.4mm

Sul resto delle pianure accumuli variabili da 5 a 15mm, con picchi inferiori sulla pianura del Cuneese

Per quanto riguarda la quota neve, risulta in lieve calo e alle ore 11 risultava intorno ai 2.000/2.300m sulle Alpi del Torinese (in particolar modo tra alta Val Chisone e alta Val Susa) alta Valle Po e tra Alpi Pennine e Lepontine, più elevata su Alpi Marittime e Liguri e in genere superiore ai 2.400/2.700m.

Nel corso delle prossime ore, in concomitanza della fase clou del peggioramento, possibile qualche rovescio di neve umida sin verso i 1.600/1800m in particolar modo nelle vallate più strette soggette a maggior omotermia, conclude Vuolo.

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