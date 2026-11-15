Basket, Serie A2: Torino torna alla vittoria a Ruvo di Puglia, finisce 70-74

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive. Superata in trasferta la Crifo Wines Ruvo di Puglia per 70-74 (10-26, 22-16, 18-10, 20-22), nella decima giornata del campionato di Serie A2.

Una vittoria sofferta per i gialloblù di coach Paolo Moretti, che nonostante un ottimo avvio non sono riusciti a indirizzare subito la gara, subendo poi la rimonta dei padroni di casa. Torino è stata costretta quindi a un finale in volata con i pugliesi, riuscendo però a reagire nel momento più delicato grazie all’esperienza dei propri uomini chiave per conquistare due punti preziosi. Top scorer per la Reale Mutua è ancora Zach Harvey con 23 punti, seguito da Simone Pepe (16), decisivo nel finale.

Un successo non brillante ma importante, che permette a Torino di riprendere la marcia e portare il proprio bilancio a sei vittorie e tre sconfitte, in vista di un trittico di appuntamenti casalinghi nella seconda metà di novembre (contro Rimini il 21, poi il recupero della gara con Caserta il 24, per finire con la sfida alla capolista Livorno il 29).

«Abbiamo iniziato benissimo, con energia, intensità, precisione, attenzione» – le dichiarazioni del coach di Torino, Moretti, a fine partita – «Poi ci siamo spenti, un po’ per merito degli avversari che sono entrati in partita con decisione, un po’ perché ci siamo fatti trascinare su binari che non ci erano consoni. La partita ci stava sfuggendo di mano e faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver resistito e per aver ripreso le redini della partita nel finale».

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