Davanti a Porta Nuova a Torino il presidio per la Giornata mondiale del ricordo delle vittime sulla strada

TORINO – Si prepara davanti a Porta Nuova a Torino un presidio in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime sulla strada, che cade oggi 15 novembre. A organizzarlo le associazioni FIAB di Piemonte e Valle D’Aosta, insieme a tante altre associazioni e realtà cittadine impegnate per la sicurezza stradale. La manifestazione, prevista dalle 10:30 alle 12:00, si inserisce e nell’ambito delle iniziative nazionali sostenute da RIME – Rete Italiana Mobilità Equa.

Due le ragioni di questa mobilitazione comunicate da FIAB:

Le vittime sulle strade a Torino e in Italia. La morte di Nicolò, il bambino di 7 anni investito e ucciso lo scorso 22 settembre mentre andava a scuola in bicicletta lungo corso Regina Margherita, ha scosso profondamente Torino. Una tragedia che ha dato vita alla Ciclabile umana, il presidio cittadino che continua a chiedere interventi concreti per la sicurezza delle persone. Purtroppo il caso di Nicolò si aggiunge a molti altri. Secondo l’Osservatorio ASAPS-SAPIDATA, dall’inizio del 2026 sono già morte sulle strade italiane 202 persone in bicicletta e 353 a piedi, rispettivamente 21 e 29 in Piemonte. Numeri che secondo la rete FIAB ricordano l’urgenza di intervenire sulle cause della violenza stradale, a partire dalla velocità eccessiva e dalla carenza di infrastrutture sicure. L’obiettivo è Vision Zero: nessuna morte e nessun ferito grave sulle nostre strade.

Una riforma che andrebbe nella direzione sbagliata. La mobilitazione fa parte della campagna nazionale contro lo schema di riforma del Codice della strada proposto dal Governo. RIME, che riunisce 42 organizzazioni, denuncia che il testo rischia di subordinare la sicurezza e la salute delle persone alle esigenze della circolazione veicolare. Le principali criticità individuate sono: maggiori responsabilità per i pedoni negli attraversamenti sulle strisce, tutele insufficienti per chi pedala, nuovi ostacoli all’introduzione delle Zone 30 e alla riduzione dei limiti di velocità, minore autonomia dei Comuni, controlli e sanzioni meno efficaci. Per le associazioni, la riforma rischia di andare nella direzione opposta a quella necessaria per fermare la violenza stradale e prevenire nuove vittime.

FIAB chiede che la sicurezza delle persone diventi il centro delle politiche della mobilità e più investimenti nel trasporto pubblico: «Il presidio del 15 novembre sarà un momento di ricordo e una richiesta collettiva di cambiamento. Le morti sulla strada si possono evitare e prevenirle è una responsabilità politica e collettiva».

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