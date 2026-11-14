Pedone di 58 anni investito in Corso Trapani: è in codice rosso al Cto di Torino

TORINO – Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la carreggiata nel quartiere di Pozzo Strada.

Il sinistro si è verificato all’altezza dell’incrocio tra corso Trapani e via Lancia e, l‘impatto particolarmente violento, ha sbalzato il pedone sull’asfalto facendo scattare la richiesta di soccorsi.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata con tempestività e, vista la gravità delle condizioni riportate dal cinquantottenne, l’équipe sanitaria ha dovuto procedere sul posto alla stabilizzazione e all’intubazione del paziente prima del trasferimento d’urgenza.

L’uomo è stato trasportato al Cto di Torino in codice rosso, dove si trova ora ricoverato con prognosi riservata.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi tecnici del caso. Gli accertamenti sono attualmente in corso per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e stabilire le responsabilità del conducente dell’auto coinvolta.

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