Neve anche sotto gli 800 metri in Piemonte sabato sera, ancora fiocchi in quota domenica

PIEMONTE – Dalla serata di ieri, 14 novembre, è tornato a nevicare in Piemonte, soprattutto sulle Alpi occidentali. Inizialmente i fiocchi sono caduti oltre i mille metri di quota, come a Montoso, nel Cuneese, e a Sestriere, nel Torinese.

Prima nevicata ad Ala di Stura e a Bardonecchia, ancora nel Torinese.

Nel corso della sera, la neve è arrivata fino a 800-900 metri di quota in Torinese e Cuneese, con picchi locali anche più bassi, come a Bra (CN) e nell’Alessandrino, in questi casi con accumuli molto modesti.

Secondo la mappa delle stazioni meteorologiche del sito scientifico Meteo Piemonte, a Viù (TO) si è concentrato l’accumulo più consistente del territorio regionale: in frazione Niquidetto, oltre 1400 metri di quota, si rilevano ben 181 cm di neve.

Si attendono nuove nevicate oltre i 1100 metri d’altitudine nella giornata di oggi, che per il resto del territorio piemontese sarà caratterizzata da una prevalenza di tempo nuvoloso, con temperature in leggero calo.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese