TORINO – Sarà un sabato all’insegna della nuvolosità a Torino, con cieli molto nuvolosi o coperti per buona parte della giornata e qualche parziale apertura attesa nella seconda parte del pomeriggio. Le precipitazioni, secondo le previsioni locali, sono attese soprattutto durante la notte, con un accumulo stimato di circa 2 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno piuttosto basse: la massima raggiungerà 10°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C. Venti deboli dai quadranti Est-Nordest sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo molto nuvoloso e clima fresco

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti. La presenza delle nubi limiterà le schiarite e manterrà il clima fresco, con temperature vicine al valore minimo previsto di 8°C. I venti soffieranno deboli da Est-Nordest, senza particolari variazioni di intensità. Non sono attesi fenomeni significativi durante la mattinata secondo il quadro previsionale specifico per Torino.

Pomeriggio: possibili aperture, ma le nubi resteranno protagoniste

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità potrà gradualmente attenuarsi, lasciando spazio a parziali aperture. Non si tratterà necessariamente di un miglioramento deciso: il cielo resterà in prevalenza nuvoloso, ma con qualche intervallo più luminoso rispetto alle ore mattutine. La temperatura massima raggiungerà circa 10°C, mentre i venti continueranno a provenire da Est-Nordest, mantenendosi deboli.

Sera e notte: possibili precipitazioni per circa 2 millimetri

Con il passare delle ore il tempo potrà tornare a peggiorare. Le previsioni indicano infatti precipitazioni durante la notte, con un accumulo stimato intorno ai 2 mm. Si tratta di quantitativi modesti, ma sarà opportuno tenere conto della possibilità di pioggia nelle ore notturne, soprattutto per chi si sposterà in tarda serata o nelle prime ore di domenica.

Tendenza meteo Torino

Domenica 15 novembre: giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 16 novembre: condizioni ancora variabili, senza indicazioni di un peggioramento significativo;

condizioni ancora variabili, senza indicazioni di un peggioramento significativo; Martedì 17 novembre: possibile ritorno di piogge deboli.

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