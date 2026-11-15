Nuova fascia di apertura del tunnel di Tenda, estesa anche la finestra serale

LIMONE PIEMONTE – Da domani 16 novembre il tunnel di Tenda inaugura una nuova fascia oraria, dalle ore 12 alle 13. L’inserimento di questa finestra è stato deliberato venerdì dalla Commissione Intergovernativa Italia-Francia (CIG). L’apertura dalle 12 alle 13 sarà in vigore fino a venerdì 27 novembre e si aggiungerà alle fasce orarie esistenti.

La CIG ha inoltre disposto l’estensione fino alle ore 23:00 della fascia oraria serale durante i giorni feriali, sempre con decorrenza da lunedì 16 fino al 27 novembre.

La nuova configurazione di transito prevede, pertanto, tunnel aperto dal lunedì al venerdì compreso nelle tre fasce orarie 6:00–8:00, 12:00–13:00 e 18:00–23:00. Per il sabato e la domenica è confermata l’apertura continuativa dalle 6:00 alle 23:00.

Il provvedimento è stato adottato dall’organo binazionale in considerazione del significativo avanzamento delle lavorazioni in corso sui tornanti francesi, che consente l’estensione degli orari di transito senza interferire con le attività residue di cantiere.

Intanto, gli interventi di riduzione dei tornanti da quattro a due sono in via di completamento. Ultimati i movimenti terra, che hanno reso necessaria la chiusura al traffico del collegamento internazionale per sei settimane, le lavorazioni sono concentrate nella costruzione della pavimentazione, nell’installazione della segnaletica e delle barriere di protezione e nello spostamento del pannello a messaggio variabile in prossimità dell’imbocco.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese