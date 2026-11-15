Volley femminile, Serie A1: vincono Novara e Chieri, sconfitta per Cuneo

PIEMONTE – Tre squadre piemontesi sono state impegnate nel pomeriggio di oggi per la nona giornata di Serie A1 di volley femminile. Vincono Novara e Chieri, sconfitta invece per Cuneo.

Talmassons-Novara

L’Igor Gorgonzola Novara supera per 1-3 (19-25, 25-23, 18-25, 13-25) il Cda Volley Talmassons Fvg, portandosi al sesto posto in classifica. Al Palazzetto dello Sport di Latisana, le padrone di casa tengono testa alle piemontesi nei primi due parziali, prima di cedere alla qualità e alla fisicità della formazione di Massimo Barbolini. Nel primo set Talmassons risponde ai tentativi di allungo delle ospiti, trovando la parità sul 10-10 grazie a Grabić e Frosini. Le friulane rimangono a contatto finché Novara aumenta il ritmo offensivo e scappa sul 15-20. Bonifacio firma i punti conclusivi del 19-25.

Grande reazione delle Pink Panthers nel secondo parziale, con le friulane che trovano il sorpasso sul 16-15. Frosini trascina la Cda fino al 22-19, chiudendo il secondo set 25-23.

Nel terzo set emerge la qualità delle piemontesi al servizio. Novara costruisce un importante vantaggio sul 4-14. Talmassons prova a reagire, ma Grobelna chiude il parziale sul 18-25.

Le ospiti mantengono alta l’intensità anche nella quarta frazione, indirizzando il set fin dalle prime battute. Netto 25-13 il risultato del parziale. MVP dell’incontro Kaja Grobelna, autrice di 21 punti e quattro muri.

Chieri-Macerata

Vola la Reale Mutua Fenera Chieri, che trova l’ottavo successo stagionale in nove giornate. Battuta anche la Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-21, 25-13, 25-10) e raggiunto nuovamente il terzo posto in classifica, centrando la matematica qualificazione al tabellone della Coppa Italia Frecciarossa. La vittoria sulle marchigiane poggia su una convincente prova di forza delle biancoblù che chiudono i conti in meno di un’ora e mezza. La partenza è fulminante ma poi Chieri si complica un po’ la vita e vince la prima frazione 25-21, con allungo decisivo soltanto sul 20-20. Senza storia i due set successivi che terminano con eloquenti punteggi di 25-13 e 25-10. Tre le chieresi in doppia cifra: Nemeth (14), Cooper (11) e Lubian (10), quest’ultima premiata MVP.

Cuneo-Milano

Serviva un impresa per Cuneo Granda Volley, non è arrivata. Una solida Numia Vero Volley Milano sbanca il Palazzetto dello Sport di Cuneo per 0-3 (13-25, 17-25, 13-25). Avvio con Milano avanti di un break: 6-8. Poi nel cuore del set la Vero Volley fa valere tutta la sua qualità, allungando sul +8 (8-16). Dopodiché le lombarde non si guardano più indietro, chiudendo 13-25. Partenza identica nel secondo set: 6-8. Allo stesso modo Milano prende un buon vantaggio nel cuore del parziale, portandosi sull’11-16. Le Gatte provano a restare a contatto, ma le ospiti accelerano, salendo sullo 0-2 grazie al 17-25 finale. Ancora una volta nel terzo set si parte 6-8. Il copione non cambia, con Milano che sale 11-16. Nel finale poi le lombarde sono perfette e capaci di chiudere il discorso sul 13-25 (0-3).

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