Un angolo di Amazzonia all’ospedale Regina Margherita di Torino: un acquario da mille litri nell’hospice pediatrico

TORINO – Un piccolo angolo di Amazzonia ha preso vita all’interno dell’hospice pediatrico “Isola di Margherita” dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Qui è stato installato un acquario da mille litri che ospiterà dodici specie di pesci sudamericani, cinquanta piante acquatiche, rocce e grandi radici, con l’obiettivo di avvicinare i piccoli pazienti alla natura e alla biodiversità anche durante il periodo delle cure.

I primi abitanti della vasca sono gli scalari, eleganti pesci angelo originari del bacino amazzonico. Nelle prossime settimane arriveranno altre undici specie, tra pesci che vivono e si spostano in banchi e altri che trascorrono gran parte del tempo sul fondo dell’acquario.

Il nuovo allestimento è stato realizzato da Openature Foundation, ente di ricerca e conservazione del bioparco Zoom Torino, nell’ambito del progetto Hippo Energy, avviato nel 2022 per portare le attività di educazione ambientale anche fuori dai confini del bioparco e renderle accessibili ai giovani pazienti ricoverati in ospedale.

Il progetto Hippo Energy porta la biodiversità in ospedale

L’acquario rappresenta una nuova tappa di un percorso che comprende già laboratori e attività educative organizzati da Openature Foundation all’interno dell’ospedale. Il progetto prevede anche collegamenti in diretta con i biologi e gli animali del bioparco Zoom Torino, per permettere ai bambini di conoscere più da vicino il mondo naturale.

L’iniziativa punta così a offrire ai piccoli pazienti un’occasione di scoperta e curiosità, portando all’interno dell’hospice un ambiente naturale da osservare e conoscere durante il periodo di cura.

La realizzazione dell’acquario è stata coordinata da Openature Foundation in collaborazione con la Fondazione Maria Teresa Lavazza, già protagonista della realizzazione dell’hospice Isola di Margherita insieme allo studio di architettura Miroglio e Lupica. La Fondazione aveva inoltre contribuito all’acquisto dell’acquario nel 2016.

Hanno partecipato al progetto anche il bioparco Zoom Torino e l’Acquario di Cala Gonone, mettendo a disposizione competenze, personale e materiali.

Le realtà torinesi coinvolte nella realizzazione

Un contributo è arrivato anche da Acquarissima 2000, negozio torinese specializzato in acquariologia, che ha partecipato come sponsor tecnico fornendo materiali e competenze. Alla realizzazione hanno collaborato inoltre Un mondo di fiori garden, in provincia di Cuneo, Elos, che ha fornito le lampade specifiche per l’acquario, e First Service.

La manutenzione ordinaria della vasca durante tutto l’anno sarà affidata a un volontario di Openature Foundation, che metterà a disposizione del progetto la propria esperienza e la passione per l’acquariologia.

L’acquario amazzonico diventa così un nuovo spazio di incontro con la biodiversità all’interno dell’Isola di Margherita: un ambiente pensato per avvicinare i bambini alla scoperta della natura anche in un contesto di cura e assistenza pediatrica.

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