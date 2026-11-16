Entra in casa di una anziana per rapinarla, all’arrivo dei carabinieri si lancia dalla finestra e si procura due fratture: ha 17 anni

CAMINO – Un uomo di 55 anni e un ragazzo di 17, entrambi residenti in provincia di Caserta, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato per tentato furto in abitazione.

La rapina e il volo dalla finestra

I fatti risalgono al 9 novembre, quando i due hanno raggiunto la casa di una anziana a bordo di una autovettura a noleggio. Mentre il 55enne è rimasto in macchina a fare da palo, il complice minorenne è entrato nell’appartamento con una scusa. Una volta dentro, il giovane ha iniziato a rovistare nelle stanze alla ricerca della cassaforte e di oggetti in oro, approfittando del fatto che l’anziana era trattenuta al telefono da un terzo complice.

A segnalare al 112 quanto stava succedendo è stato un cittadino. Così una pattuglia è subito intervenuta sul posto, sorprendendo il 17enne all’interno dell’abitazione. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo ha tentato la fuga lanciandosi da una finestra del primo piano, da una altezza di circa sei metri, ma è stato tempestivamente bloccato.

Il 55enne è invece riuscito inizialmente a dileguarsi ad alta velocità a bordo dell’auto, ma le ricerche, diramate immediatamente dalle Centrali Operative, hanno permesso ai militari della Stazione di Trino, nel vercellese, di intercettare e fermare il veicolo poco dopo.

Le perquisizioni personali e del mezzo hanno confermato che nessun bene è stato asportato dall’abitazione. A causa della caduta, il 17enne ha riportato la frattura di entrambe le caviglie. Soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Vercelli, è stato poi affidato ai genitori nelle more delle ulteriori disposizioni del Tribunale per i Minorenni di Torino.

Il 55enne, espletate le formalità di rito, è stato invece trasferito nel carcere di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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