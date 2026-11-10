Un altro furto all’istituto Curie – Levi di Collegno: rubati 17 computer

COLLEGNO – Terzo furto subito in un mese dall’istituto “Marie Curie – Levi” di Collegno (TO). Nella notte tra l’8 e il 9 novembre, 17 pc destinati alla didattica e all’inclusione degli studenti, oltre a un timbro dell’istituto, sono stati sottratti dall’edificio di Villa 4, dopo un’effrazione che ha danneggiato anche gravemente la porta dell’aula. L’ultimo episodio si era verificato il 30 ottobre scorso.

Problema sicurezza nel parco della Certosa

Sdegno e allarme da parte dell’istituto, che fa notare come il parco della Certosa Reale in cui la scuola è inserita debba essere meglio presidiato dalle forze dell’ordine, limitando gli accessi all’area in orario notturno. La zona è stata infatti teatro di numerosi vandalismi e furti nell’ultimo periodo. Già l’anno scorso, inoltre, a luglio, la nuova sede dell’istituto superiore Curie-Levi Villa 6 era stata oggetto di un pesante raid vandalico, con la rottura di numerosi vetri, allagamento di alcuni ambienti e danneggiamento degli impianti antincendio e antifurto.

«Le dinamiche d’ingresso suggeriscono purtroppo che chi ha agito potesse contare su una precisa conoscenza dei luoghi e delle vulnerabilità logistiche della scuola» – scrive sui social il Marie Curie – Levi – «Non si può escludere che informazioni siano state veicolate, anche involontariamente, a beneficio di chi ha inteso colpirci. Ferire la scuola significa ferire il proprio futuro».

Non ci sono più fondi per sostituire le attrezzature

Pesante lo scotto anche dal punto di vista economico: dopo tre colpi subiti in rapida serie, la scuola ha azzerato i propri fondi e non ha più le risorse finanziarie per ricomprare le attrezzature informatiche sottratte. «A pagare il prezzo più alto saranno i nostri ragazzi, a cui viene sottratta la possibilità di svolgere una didattica laboratoriale moderna e inclusiva» sottolinea la scuola. Che ora si appella al senso civico: «Rivolgiamo un appello accorato a Istituzioni, famiglie e cittadini: difendere la scuola significa difendere la nostra comunità».

Sul caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rivoli, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e verificare eventuali ulteriori danni all’edificio.

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