Cuneo, corteo studentesco il 20 novembre: partenza da piazza Torino alle 9.30

CUNEO – A Cuneo gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato un corteo per venerdì 20 novembre: la partenza è prevista alle 9.30 da piazza Torino, con arrivo in piazza Europa. La mobilitazione chiede maggiori investimenti nell’istruzione e si oppone alla guerra e al riarmo.

Il percorso nel centro di Cuneo

Il corteo dovrebbe attraversare via Roma, piazza Galimberti e corso Nizza, per concludersi in piazza Europa. Il programma prevede anche una deviazione finale in corso Giolitti, davanti ai licei, senza precisarne la sequenza rispetto all’arrivo.

I promotori invitano a partecipare scuole, collettivi e rappresentanti studenteschi, ma anche docenti, famiglie, lavoratrici, lavoratori e cittadinanza.

Le richieste degli studenti

Al centro della protesta c’è la richiesta di destinare più risorse alla scuola pubblica. Gli studenti contestano le politiche di riarmo e quella che definiscono una crescente presenza di logiche militari nella formazione.

I promotori chiedono una scuola accessibile e capace di non lasciare indietro nessuno. Collegano inoltre la mobilitazione alla difesa della libertà di espressione e del diritto di manifestare e la presentano come parte di una mobilitazione studentesca più ampia contro la guerra.

Lo sciopero generale e le comunicazioni alle famiglie

Nella stessa giornata è previsto anche lo sciopero generale proclamato dalla CGIL, al quale aderisce la FLC CGIL per il comparto istruzione e ricerca. La coincidenza di data non chiarisce, da sola, un eventuale legame organizzativo con il corteo studentesco.

Per le attività scolastiche, studenti e famiglie possono fare riferimento alle comunicazioni dei rispettivi istituti. Il 20 novembre lo sciopero interesserà anche la rete di Bus Company: la società ha indicato come fasce di servizio garantito quelle dalle 5 alle 8 e dalle 13 alle 16.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese