Occupazione Santorre di Santarosa a Torino: vicepreside ferita presenta denuncia in questura

TORINO – La vicepreside e due collaboratori scolastici feriti dopo l’aggressione degli studenti dell’istituto superiore Santorre di Santarosa, nel tentativo di occupare la scuola, hanno presentato denuncia in questura.

Secondo fonti informate, il personale scolastico è andato in pronto soccorso per le contusioni subite stamattina intorno alle 8. Da una prima ricostruzione, gli studenti hanno varcato i cancelli aperti e hanno spintonato la vicepreside e due collaboratori scolastici per sottrarre le chiavi del cancello.

Attualmente l’istituto risulta occupato: si tratta della seconda occupazione dopo quella dei primi di ottobre.

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