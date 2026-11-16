Università di Torino, polemica per il post di una docente sui due writer feriti a Palazzo Nuovo: “La mano de Dios”

TORINO – È polemica all’Università di Torino per un post pubblicato su Facebook dalla professoressa Laura Gaffuri, referente per gli studenti con disabilità del Dipartimento di Studi Storici, in riferimento ai due writer caduti dai piani alti di Palazzo Nuovo durante l’occupazione dell’edificio.

“Dove non arriva la governance dell’ateneo arriva per fortuna la mano de Dios“, ha scritto la docente commentando l’accaduto. Nel post ha poi aggiunto: “Cosa posso dire, dopo una settimana di espulsione di docenti e studenti e di impossibilità di proseguire le lezioni?”.

Le parole hanno provocato la reazione dell’Università di Torino, che ha preso immediatamente le distanze dalla posizione espressa dalla professoressa.

“L’Università di Torino prende nettamente le distanze dal post della professoressa Laura Gaffuri sul grave incidente di Palazzo Nuovo”, si legge nella nota diffusa dall’ateneo. “Presentare il ferimento di due persone come una fortunata soluzione all’occupazione è gravissimo e inaccettabile”.

L’Università ha inoltre sottolineato che “nulla può giustificare il compiacimento per un incidente che ha messo a rischio vite umane”. Parole che, conclude la nota, “sono incompatibili con la responsabilità di chi insegna e con i principi che un’università è chiamata a difendere”.

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