Le Atp Finals di Torino iniziano con una sconfitta per Bolelli e Vavassori contro Zeballos e Granollers

TORINO – Non è cominciata nel migliore dei modi per la coppia di doppio italiano Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino. Nonostante il pubblico favorevole i due doppisti hanno ceduto con il risultato di 6-4 6-4 contro la coppia Marcel Granollers e Horacio Zeballos, numeri tre del seeding.

La partita, durata un’ora e un quarto, ha visto la coppia argentino spagnola dominare soprattutto nel servizio. Avanti già dalle battute iniziali del primo set, con due break in tre games, hanno poi gestito il risultato per prendersi il set.

Il secondo set inizia con grande equilibrio, ma Granollers e Zeballos riescono a spuntarla con un break finale portando a casa una vittoria preziosa.

Ora le Finals sono in salita per gli italiani, che dovranno vincere entrambe le successive partite se ambiscono alla qualificazione alle semifinali.

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