Nitto ATP Finals, i campioni scendono in campo con i bambini di UGI e ospedale Regina Margherita

TORINO – Sono ufficialmente iniziate le Nitto ATP Finals, il torneo che fa di Torino la capitale mondiale del tennis.

Ma c’è un momento in cui i riflettori non sono puntati soltanto sugli otto migliori tennisti del pianeta, ma sugli sguardi emozionati di chi una partita ben più difficile la sta giocando fuori dal campo. Grazie alla collaborazione tra Nitto, Title Sponsor del torneo, e l’UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV), scelta come Charity Partner dell’evento, i piccoli pazienti oncologici – in terapia e off therapy – dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino sono diventati protagonisti assoluti della grande kermesse tennistica.

Oltre ad aver offerto alle famiglie seguite dall’associazione l’opportunità di assistere dal vivo agli incontri internazionali, Nitto ha regalato a ventisei bambini una esperienza indimenticabile. Vestiti con le divise ufficiali da tennis e seguiti passo dopo passo dallo staff, i piccoli hanno accompagnato i campioni all’ingresso sul campo centrale, stringendo loro la mano davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Una emozione difficile da racchiudere in poche parole, ma che traspare con forza nei messaggi inviati dai genitori all’UGI al termine delle giornate di gara: “Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia”. “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno”. “Grazie ancora per la magnifica esperienza che stanno vivendo i miei figli”.

Sulla stessa linea il commento dei vertici sanitari e dell’associazione, che sottolineano il valore terapeutico e umano dell’iniziativa. Il presidente di UGI, professor Enrico Pira, ha dichiarato: “Il loro gesto di attenzione nei confronti dei bambini in difficoltà trova la massima espressione in quello che offrono loro, dando valore assoluto al messaggio positivo dello sport ed aiutandoli anche a superare difficoltà che la malattia pone loro quotidianamente”.

“Un’esperienza unica che verrà ricordata per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo” dichiara la professoressa Franca Fagioli (Direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino ospedale Regina Margherita di Torino).

Durante i giochi i dirigenti di Nitto hanno affermato “per noi i veri vincitori sono stati i bambini e le bambine di UGI”. “Anche per noi di UGI. Grazie di tutto Nitto”.

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