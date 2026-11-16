“Com’eri vestita?”, a Torino la mostra che smonta i pregiudizi sulla violenza sessuale

TORINO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Torino ospita “Com’eri vestita?”, la mostra ideata da LibereSinergie e promossa da Amnesty International Italia per contrastare gli stereotipi che ancora accompagnano il racconto della violenza sessuale. L’esposizione sarà allestita all’Hub Gattinoni, in via Cesare Battisti 1/F, e sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 20 al 22 novembre 2026.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: mettere in discussione uno dei pregiudizi più diffusi nei confronti delle donne che hanno subito una violenza sessuale, ovvero l’idea che il loro abbigliamento o il loro comportamento possano in qualche modo giustificare quanto accaduto.

La mostra ricostruisce gli abiti indossati da donne che hanno subito una violenza sessuale, accompagnandoli con le loro testimonianze e i loro racconti. Un percorso che invita i visitatori a riflettere su una domanda, «Com’eri vestita?», spesso rivolta alle vittime anche durante i procedimenti giudiziari.

Un interrogativo che rischia di trasformarsi in una forma di vittimizzazione secondaria, spostando l’attenzione da chi ha commesso la violenza a chi l’ha subita.

La mostra di Amnesty International nella sede di Gattinoni

A ospitare l’esposizione è il Gruppo Gattinoni, che ha scelto di mettere a disposizione i propri spazi torinesi per dare visibilità a un tema di grande rilevanza sociale. Durante le tre giornate saranno presenti dialogatori e attivisti di Amnesty International, che accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo.

La mostra rientra nel progetto “Persone senza Confini”, attraverso il quale il Gruppo Gattinoni promuove inclusione, diritti e valorizzazione delle differenze, coinvolgendo sia i propri collaboratori sia le comunità con cui entra in contatto.

Un impegno che riguarda direttamente anche la realtà aziendale: circa l’85% degli oltre 950 collaboratori del Gruppo è costituito da donne. Accanto all’apertura al pubblico, è previsto anche un percorso interno di sensibilizzazione, con un webinar rivolto ai dipendenti sui temi dell’educazione affettiva, della cultura del consenso, del rispetto reciproco e della capacità di riconoscere e accettare un rifiuto.

«Ospitare nelle nostre sedi la mostra di Amnesty International è una scelta di responsabilità: significa dare spazio a una causa importante e contribuire a contrastare gli stereotipi che alimentano la cultura della violenza», spiega Isabella Maggi, Communication & Marketing Director del Gruppo Gattinoni.

Amnesty: «Il consenso deve essere centrale nella legge»

La mostra rappresenta anche un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico il tema della legislazione sulla violenza sessuale. Amnesty International Italia chiede da tempo che il consenso libero e attuale diventi un elemento esplicito e centrale nella definizione del reato, in linea con gli standard internazionali.

«Più di venti paesi europei hanno già provveduto in questo senso», sottolinea Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia, che considera l’esposizione uno degli strumenti per promuovere una maggiore consapevolezza nell’opinione pubblica.

Bonetti richiama inoltre l’attenzione sulle difficoltà che molte donne incontrano nel percorso verso la giustizia e sul rischio che gli stereotipi legati alla vittimizzazione condizionino i procedimenti giudiziari.

La collaborazione con il Gruppo Gattinoni, conclude la presidente, rappresenta un contributo alla battaglia contro una cultura che continua a mettere in discussione le vittime anziché concentrarsi sulla responsabilità di chi commette la violenza.

Informazioni sulla mostra “Com’eri vestita?” a Torino

– Dove: Hub Gattinoni, via Cesare Battisti 1/F, Torino.

– Quando: dal 20 al 22 novembre 2026.

– Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

– Ingresso: gratuito.

– Promotore: Amnesty International Italia.

– Ideatrice: LibereSinergie.

La mostra è aperta a tutta la cittadinanza e vuole offrire un’occasione di riflessione in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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