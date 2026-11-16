Novara, avviati i lavori dello skatepark di via Comazzi

NOVARA – Sono iniziati a Novara i lavori per il nuovo skatepark di via Oscar Comazzi, tra Veveri e San Rocco. Il cantiere riguarda la pista e una parte degli spogliatoi; il Comune punta a inaugurare l’impianto entro la primavera del 2027.

Quattro vasche per livelli diversi

Lo skatepark occuperà circa 700 metri quadrati e avrà quattro vasche collegate, con inclinazioni e livelli di difficoltà differenti. La pista è pensata sia per chi si avvicina allo skateboard sia per gli sportivi più esperti.

Il progetto comprende anche spogliatoi, due gradinate, la predisposizione per tribune mobili e aree verdi lungo il perimetro. L’impianto è stato progettato in vista di una possibile omologazione per ospitare gare nazionali: non risulta annunciato il conseguimento dell’omologazione.

Il finanziamento e l’accesso

Nel verbale della commissione consiliare del 1° dicembre 2025, il costo complessivo dell’opera era stimato in 1,15 milioni di euro, con un contributo comunale di 150.000 euro. Un successivo documento comunale indica inoltre un milione di euro dal bando Sport e Periferie, oltre alla quota del Comune. Si tratta del quadro finanziario illustrato nei documenti, non di un rendiconto finale dei lavori.

La conclusione del cantiere precederà l’apertura dell’impianto. Restano da definire la data effettiva e le condizioni di accesso: nella commissione del dicembre 2025 era stata sollevata anche la questione della possibilità di utilizzare la pista senza essere affiliati a una società sportiva.

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