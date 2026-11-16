Ponte sul Pellice tra Bricherasio e Campiglione Fenile: disposta la chiusura fino al 28 novembre

BRICHERASIO – La Città metropolitana di Torino ha disposto la chiusura del ponte sul Pellice tra Bricherasio e Campiglione Fenile, sulla provinciale 157 di Bibiana, dal 16 al 28 novembre 2026. Il divieto riguarda tutti i veicoli e i pedoni, 24 ore su 24, per consentire la sostituzione dei giunti di dilatazione.

L’ordinanza della Città metropolitana comprende anche i giorni festivi e interessa il tratto dal chilometro 0+045 al chilometro 0+230. Per i veicoli sono previste deviazioni su strade alternative, indicate sul posto dalla segnaletica di cantiere.

I lavori e la chiusura precedente

La sostituzione dei giunti rientra nella manutenzione straordinaria dell’infrastruttura, conosciuta anche come ponte di Bibiana. I lavori richiedono l’occupazione della carreggiata e la demolizione di una parte della pavimentazione.

Una precedente ordinanza aveva previsto la chiusura diurna dal 19 al 24 ottobre, dalle 9 alle 16, per completare lavori sulla parte inferiore del ponte. La fase di novembre prevede invece l’interruzione continuativa del collegamento sulla SP 157.

Le modifiche agli autobus

Nel proprio avviso sulle deviazioni, Cavourese indica modifiche alle linee 216, 298 e 438. Il dettaglio delle variazioni riporta il periodo dal 16 al 28 novembre, mentre il titolo dell’avviso cita anche il 29 novembre.

Per la linea 298 il gestore segnala che le corse in entrambe le direzioni non transiteranno dall’ospedale di Pinerolo e che le corse interessate potrebbero accumulare ritardi. Alcuni itinerari cambiano a seconda della corsa: quella delle 7.10 da Barge, per esempio, non passa da Bibiana.

Per la linea 438 è prevista una variazione della corsa delle 7.35 da Torre Pellice, che prosegue verso Luserna e Bricherasio senza transitare da Bibiana. Il gestore indica per i passeggeri diretti da Bibiana a Osasco la corsa 41001 della linea 298, prevista a Bibiana alle 7.25.

Il termine previsto

L’ordinanza indica come termine sabato 28 novembre, e comunque non oltre la conclusione dei lavori. La riapertura potrà avvenire dopo il ripristino delle condizioni di transitabilità, compresa l’eventuale segnaletica rimossa o oscurata.

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