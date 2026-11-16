Torino-Caselle, lavori notturni allo svincolo 1: chiuse due rampe verso la Tangenziale Nord

TORINO – Nuovi lavori notturni di manutenzione sul raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”. Gli interventi riguarderanno le barriere laterali delle rampe di svincolo e comporteranno alcune limitazioni al traffico nella zona dell’innesto con la Tangenziale Nord (A55).

In particolare, i lavori interesseranno lo svincolo 1 nelle notti comprese tra venerdì 20 e domenica 22 novembre, nella fascia oraria dalle 22 alle 6.

Durante gli interventi saranno chiuse le rampe di immissione sulla Tangenziale in direzione Piacenza per gli automobilisti che percorrono il raccordo sia in direzione Caselle Torinese sia in direzione Torino.

Per raggiungere la Tangenziale sarà possibile utilizzare lo svincolo 2 per Borgaro Torinese e proseguire lungo la viabilità locale. Le chiusure e le deviazioni saranno indicate sul posto con apposita segnaletica.

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