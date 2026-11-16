Si è conclusa l’occupazione di Palazzo Nuovo

TORINO – È finita l’occupazione di Palazzo Nuovo. A darne conferma una nota dell’Ateneo.

La priorità dell’Università di Torino, spiegano nella nota, è ora riportare l’edificio nella piena disponibilità di tutta la comunità di studentesse e studenti, docenti e personale, consentendo la ripresa delle attività in presenza nel più breve tempo possibile.

A questo scopo sono necessarie verifiche sulle condizioni degli spazi, la valutazione dei danni e l’individuazione degli interventi di pulizia e ripristino. L’Ateneo si impegna inoltre a garantire la massima trasparenza nella comunicazione degli esiti delle verifiche, degli eventuali costi e dei tempi di riapertura.

La Rettrice, il Prorettore e la governance dell’Ateneo ringraziano la comunità universitaria per la responsabilità mostrata in questi giorni difficili. Un grazie particolare va a chi ha garantito la continuità delle attività, ha gestito le emergenze e ha ridotto i disagi per chi studia e lavora.

Prima di restituire gli spazi all’Ateneo, sono stati gli studenti stessi a documentare sui canali social dell’Assemblea le ultime ore all’interno dell’edificio: nei video diffusi ieri sera si vedono i collettivi intenti a spazzare scale e corridoi, seguiti da una cena collettiva di congedo. Un rituale che ricalca quanto già avvenuto nei giorni scorsi al Campus Einaudi, suggellato dallo stesso slogan: «L’occupazione è finita, la mobilitazione no».

A cambiare, questa volta, sono state le tempistiche. La riapertura dei cancelli è arrivata con quattro giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia annunciata dagli stessi occupanti, che avevano dichiarato l’intenzione di presidiare la struttura almeno fino a venerdì 20 novembre, in vista dello sciopero generale e della manifestazione indetti dalla CGIL.

Ad accelerare la fine della protesta ha contribuito con ogni probabilità il grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, quando due writer sono rimasti feriti all’interno dello stabile.

La mobilitazione studentesca prosegue comunque sul fronte delle iniziative culturali e politiche. L’Assemblea ha annunciato che il dibattito aperto sulla guerra con lo storico Alessandro Barbero, inizialmente previsto a Palazzo Nuovo, è stato spostato per oggi pomeriggio, lunedì 16 novembre, alle ore 16:00 presso la sala centrale del Campus Einaudi.

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