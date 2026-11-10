Occupazione Palazzo Nuovo, UniTo ribadisce le condizioni per il confronto e smentisce: non c’è amianto

TORINO – Liberato il Campus Einaudi, occupato da quasi due settimane, da ieri sera l’occupazione si è spostata a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Al centro della protesta c’è la critica al rapporto tra università e mondo delle imprese, in particolare quelle legate all’industria bellica, ma anche alle prospettive occupazionali offerte agli studenti.

Non sono però mancate le tensioni e le contestazioni contro la rettrice Prandi. Ieri è saltato l’incontro tra gli studenti e il Senato accademico perché gli studenti e le studentesse invitati hanno scelto di presentarsi in forma di presidio, anziché attraverso la delegazione di cinque persone concordata. Ma il confronto sulle ragioni dell’occupazione del Campus Luigi Einaudi e sulle richieste del movimento studentesco è proseguito comunque all’interno del Senato Accademico.

La posizione di UniTo

Tramite un comunicato, l’Università di Torino ribadisce la piena disponibilità al confronto sulle richieste delle studentesse e degli studenti, nelle sedi istituzionali e secondo modalità condivise, che garantiscano a tutte le persone coinvolte la possibilità di esprimersi liberamente. Il rispetto degli accordi e l’assenza di intimidazioni sono condizioni essenziali del dialogo democratico, dicono dall’ateneo.

L’audizione prevista ieri in Senato Accademico avrebbe consentito alla delegazione di cinque rappresentanti di discutere le proprie richieste con l’organo di governo dell’Ateneo. Il presidio, annunciato sui social con forti pressioni poi tradottesi in urla e insulti, ha però creato un clima incompatibile con il confronto richiesto. Già la scorsa settimana, durante le riunioni delle Commissioni del Senato Accademico, la protesta davanti al Rettorato di via Verdi era stata accompagnata da comportamenti violenti, imbrattamenti e tentativi di forzare il portone.

La libertà di manifestare il dissenso deve esercitarsi nel rispetto delle persone e delle condizioni che consentono agli organi dell’Ateneo di svolgere le proprie funzioni. Difendere i luoghi dell’Università, la libertà dei suoi organi collegiali e il rispetto delle diverse posizioni significa difendere la democrazia dell’Ateneo.

Il Senato è rimasto comunque riunito e ha esaminato tutte le istanze ricevute, approvando un documento con risposte puntuali. Dal monitoraggio delle collaborazioni di ricerca alla richiesta di maggiori finanziamenti pubblici, dal contrasto al precariato al sostegno al diritto allo studio. Su questi contenuti l’Ateneo è disponibile a proseguire il confronto.

La didattica

Parallelamente, l’Università si è immediatamente attivata per garantire la continuità delle attività di Palazzo Nuovo. Dopo la sospensione delle lezioni nella mattinata di oggi, dalle ore 14 la didattica prosegue a distanza in modalità sincrona, secondo gli orari ordinari. Si tratta di una misura straordinaria e temporanea resa necessaria dall’indisponibilità degli spazi. Sono previste possibili ricollocazioni in presenza per situazioni particolari, mentre esami, sedute di laurea, riunioni ed eventi saranno trasferiti in altre sedi. Sono state inoltre riorganizzate le attività del personale tecnico-amministrativo e dei servizi esterni.

Per recuperare ulteriori possibilità di didattica in presenza, è stata attivata la collaborazione con la Regione Piemonte per l’utilizzo degli spazi del Centro congressi e si sta lavorando alla disponibilità di Palazzo Lascaris. All’interno dell’Ateneo sono in corso interlocuzioni con i Dipartimenti ESOMAS e di Management per individuare spazi presso il polo di Economia. Questa solidarietà di vicinanza, tra strutture universitarie e istituzioni del territorio, rappresenta un contributo concreto per ridurre i disagi. L’Ateneo auspica che altre realtà possano aggiungersi, mettendo a disposizione spazi idonei alle attività formative.

La presenza di aree di cantiere all’interno dell’edificio, pur dotate di accesso autonomo dall’esterno, richiede che siano rigorosamente rispettate e preservate le delimitazioni interne. A questo si aggiunge l’utilizzo prolungato degli spazi per attività diverse da quelle per cui sono progettati e attrezzati, che desta forte preoccupazione per l’incolumità delle persone e la sicurezza dei luoghi. Sono condizioni che comportano rischi che l’Ateneo ha il dovere di segnalare

L’Università continua a lavorare per dare risposte, trovare soluzioni organizzative e mantenere aperto il confronto. Al tempo stesso, attiva gli strumenti giuridici a propria disposizione per tutelare le persone, il patrimonio e il regolare svolgimento delle attività istituzionali. L’apertura al dialogo si accompagna alla responsabilità di garantire il rispetto delle regole e i diritti dell’intera comunità universitaria, concludono.

La smentita su eternit e svendita alle multinazionali

Sempre tramite una nota UniTo intende smentire le affermazioni sull’amianto a Palazzo Nuovo e sulla presunta «svendita» degli spazi universitari rese oggi da uno studente occupante durante la conferenza stampa dell’Assemblea di Palazzo Nuovo, tenuta davanti all’edificio.

Gli spazi di Palazzo Nuovo sono aperti alla comunità universitaria e sono sicuri. A partire dal 2015 l’Ateneo ha affrontato la presenza di amianto con interventi di bonifica mediante rimozione o confinamento dei materiali. Alimentare paure ingiustificate sulla sicurezza dell’edificio è grave e non può diventare un modo per sostenere le ragioni della protesta. È altrettanto fuorviante parlare di «svendita» dell’Università alle multinazionali. Il complesso Aldo Moro nasce da un progetto approvato nel 2005, realizzato attraverso risorse pubbliche e private con la formula del project financing. Le attività commerciali erano previste fin dall’origine, insieme a nuove aule, uffici e servizi universitari, per ampliare gli spazi dedicati allo studio, alla ricerca e all’incontro. Le esigenze di aggregazione studentesca meritano ascolto e confronto. Le rivendicazioni devono però fondarsi su informazioni corrette, senza alimentare allarmismi o rappresentazioni distorte dei fatti.

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