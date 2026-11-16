Tortona, torna a casa del padre nonostante il divieto: arrestato un 33enne

TORTONA – I carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un uomo di 33 anni per la violazione dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal padre. L’uomo si sarebbe ripresentato nell’abitazione del genitore due giorni dopo l’allontanamento ed è stato trasferito nel carcere di Alessandria.

La richiesta di aiuto e l’allontanamento

Il primo intervento dei carabinieri era scattato dopo una richiesta di aiuto del padre, che conviveva con il 33enne. Secondo la ricostruzione dei militari, il figlio lo avrebbe picchiato dopo che il genitore si era rifiutato di consegnargli il denaro richiesto.

In seguito, su disposizione della Procura di Alessandria, l’uomo era stato allontanato d’urgenza dall’abitazione. Era inoltre soggetto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal padre.

Il ritorno e l’arresto

Due giorni dopo l’allontanamento, il 33enne sarebbe tornato nella casa del padre, dove i carabinieri lo hanno sorpreso. L’arresto riguarda la contestata violazione dei provvedimenti, non il solo episodio che aveva portato al primo intervento.

L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Alessandria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sono state rese note eventuali decisioni sulla convalida dell’arresto.

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