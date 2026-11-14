Torino, due arresti per presunti furti nel quartiere di Borgo Vittoria

TORINO – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino in due interventi distinti: uno riguarda una cantina condominiale di via Orvieto, l’altro alcune auto parcheggiate in via Reiss Romoli. Le ipotesi contestate sono, rispettivamente, furto in abitazione e tentato furto aggravato continuato.

La cantina di via Orvieto

Nel quartiere Madonna di Campagna, i militari avrebbero sorpreso un uomo di 37 anni mentre rovistava tra gli oggetti custoditi in una cantina condominiale di via Orvieto. È stato arrestato con l’ipotesi di furto in abitazione e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Le auto parcheggiate in via Reiss Romoli

Il secondo intervento è avvenuto di notte in via Reiss Romoli. Secondo la ricostruzione riferita dai carabinieri, un altro uomo avrebbe forzato diverse auto parcheggiate e rovistato negli abitacoli. Nei suoi confronti l’ipotesi è di tentato furto aggravato continuato.

I controlli precedenti e i procedimenti

I due arresti sono stati riferiti insieme al bilancio di tre servizi straordinari svolti nei giorni precedenti nelle zone a vigilanza rafforzata della città. Quei controlli, distinti dagli interventi del Radiomobile, hanno portato a cinque denunce, al sequestro di sostanze stupefacenti e alla sospensione di due attività commerciali.

Al momento del resoconto, entrambi gli arrestati erano trattenuti nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il 37enne era indicata l’attesa del rito direttissimo, dunque le contestazioni dovranno essere valutate nel procedimento e per entrambi vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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