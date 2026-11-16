Tre rapine in poche ore a Torino, viene arrestato in flagranza dalla polizia

TORINO – La polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di una rapina e di due ulteriori episodi delittuosi, commessi nella mattinata del 17 settembre ai danni di altrettanti esercizi commerciali: una farmacia, un negozio di telefonia e un esercizio di vendita di mobili e oggetti usati.

Tre rapine in poche ore

Erano le ore 9.00 del 17 settembre quando un individuo, con il volto parzialmente travisato e armato di un oggetto acuminato, aveva fatto irruzione in una farmacia ubicata nel quartiere Barriera di Milano e, dopo aver minacciato le dottoresse presenti, si era impossessato del denaro contenuto nel registratore di cassa.

Circa due ore dopo, l’uomo, cambiatosi completamente cambiato d’abito, aveva tentato di impossessarsi dell’incasso di un negozio di telefonia, senza tuttavia riuscirvi. Aveva quindi raggiunto un ulteriore esercizio commerciale, specializzato nella vendita di mobili e oggetti usati, dal quale aveva tentato di asportare il denaro contenuto nel registratore di cassa, sradicandone il cassetto, per poi darsi alla fuga.

In tale frangente, personale della locale Squadra Mobile, aveva notato l’uomo mentre si allontanava inseguito dal titolare dell’esercizio ed era intervenuto prontamente, riuscendo a bloccarlo e a trarlo in arresto, rispettivamente, per tentato furto e tentata rapina.

La successiva attività, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’arrestato in ordine anche alla rapina perpetrata, nella stessa mattinata, ai danni della farmacia.

Le risultanze investigative complessivamente raccolte dalla Squadra Mobile sono state condivise dall’Autorità Giudiziaria procedente, che ha emesso il provvedimento restrittivo eseguito nei giorni scorsi, presso l’abitazione dove l’uomo si trovava agli arresti domiciliari in virtù dei due episodi delittuosi per i quali era stato tratto in arresto in flagranza.

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