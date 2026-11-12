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CronacaNovara

Borgomanero, tentata rapina alle Poste: arrestato un 49enne

Un uomo è stato arrestato dopo un tentativo di rapina nell’ufficio postale di viale Don Minzoni, la mattina dell’11 novembre.

Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

19 secondi fa

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BORGOMANERO – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un tentativo di rapina nell’ufficio postale di viale Don Minzoni a Borgomanero, la mattina di mercoledì 11 novembre. L’uomo aveva con sé un fucile ed è fuggito senza portare via denaro. Non ci sono stati feriti.

La fuga e il ritrovamento

L’uomo ha agito alle 8.30, avrebbe fatto allontanare le persone presenti e poi si sarebbe allontanato in moto senza portare a termine il colpo.

Il sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi, ha raccontato che grazie alle telecamere di sorveglianza si è riusciti ad individuare la targa e da lì il proprietario della moto.

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato il 49enne poco dopo, accompagnandolo in caserma. Dall’ufficio postale non sarebbe stato sottratto nulla.

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