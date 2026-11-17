ALESSANDRIA – I lavori di restauro e recupero dell’ex complesso conventuale di San Francesco ad Alessandria sono ormai completati. Ora l’obiettivo è quello di allestire in questa sede un nuovo Museo Civico, e questa mattina è stato compiuto un passo importante in quella direzione. Nei locali dell’ex chiesa, questa mattina il sindaco Giorgio Abonante e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Paolo Arrobbio hanno sottoscritto la convenzione nell’ambito del progetto “Orizzonti condivisi”, che prevede un contributo di 910 mila euro da parte della Fondazione, a cui si aggiungono 40 mila euro destinati alle attività di comunicazione e promozione del Complesso museale.

Ex San Francesco sarà «contenitore polifunzionale»

«La giornata di oggi conclude un lavoro che la nostra amministrazione ha condotto per oltre due anni, iniziato sotto la Presidenza del notaio Luciano Mariano e concluso con il Presidente Arrobbio» – dichiara il primo cittadino di Alessandria – «La firma sulla convenzione Orizzonti Condivisi garantisce alla Città di Alessandria di proseguire il percorso di restituzione alle cittadine e ai cittadini dell’Ex Complesso Conventuale di San Francesco, arricchendo la storia di questo luogo con una nuova pagina e con una nuova collaborazione. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria condivide con noi l’esigenza di garantire la piena fruizione dell’ex San Francesco anche attraverso la costruzione di un contenitore polifunzionale che possa anche ospitare opere e mostre della Fondazione stessa».

La convenzione firmata oggi definisce le modalità di collaborazione per coordinare, programmare e organizzare le iniziative promozionali, con la realizzazione operativa affidata ad A.S.M. Costruire Insieme, azienda speciale del Comune di Alessandria, in collaborazione con la Fondazione.

«La cultura è anche uno straordinario “lievito” per lo sviluppo economico di un territorio»

«Ad Alessandria un vero Museo cittadino manca da più di cinquant’anni e realizzare all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, il cui restauro è ormai completato, una struttura museale moderna, che sia anche centro culturale polifunzionale, rappresenta certamente un percorso di valorizzazione non solo del patrimonio artistico cittadino, ma una leva di crescita culturale e di capacità “attrattiva” di cui beneficerà tutto il territorio» – le parole del presidente della Fondazione CRA – «La cultura, tutti gli studi di settore lo evidenziano, è anche uno straordinario “lievito” per lo sviluppo economico di un territorio, e il Museo di Alessandria, insieme all’UPO e all’IRCSS, dovrà essere un “fiore all’occhiello” e un valore aggiunto per tutta la nostra comunità».

Le visite guidate nell’ex complesso conventuale intanto continuano nei seguenti orari: il venerdì alle ore 10.30 e alle ore 16.00, il sabato e la domenica alle ore 10.30, alle ore 16.00 e alle ore 17.15.

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