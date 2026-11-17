TORINO – La Torino che guarda al futuro non dimentica sicuramente la propria straordinaria storia industriale e artigianale. Ad attestare tale affermazione vi è , nella prestigiosa cornice di via Roma e a due passi dai salotti storici della città e dai principali poli culturali, il nuovo Museo Maggiora 1929, un “museo-bottega” che vuole restituire vita e sapore a uno dei marchi storici più amati del Novecento piemontese.

Il progetto nasce da un incontro felice (e da una visione illuminata) tra il mastro gelatiere e imprenditore Alberto Marchetti e la famiglia Maggiora, che negli ultimi anni ha tenuto custoditi gli archivi, registrato nuovamente il marchio e ripreso la produzione delle antiche ricette. Un’alleanza nata quasi per caso, partendo dalla riscoperta dei tradizionali “finocchini” di Refrancore e trasformatasi in una scommessa culturale per la città.

Un viaggio nel boom economico tra i sapori d’altri tempi

Il percorso all’interno dello spazio di via Roma si sviluppa come un tuffo nel cuore della vita quotidiana di una Torino industriale nota a molti. Si cammina fra le origini astigiane della famiglia Maggiora — che nel 1929 iniziò la sua avventura scommettendo su un carico di gorgonzola invenduto — fino al grande stabilimento di Collegno, ripercorrendo la storia del “miracolo economico” italiano attraverso manifesti pubblicitari d’epoca, scatole di latta storiche e cimeli aziendali.

Tra le attrazioni pensate ad hoc spicca il Salotto dei Caroselli, dove i visitatori possono accomodarsi e rivivere le celebri pubblicità degli anni Sessanta che entravano nelle case di milioni di italiani.

Accanto alla dimensione museale, lo spazio è pensato per essere anche bottega del gusto: tornano così protagonisti i biscotti tipici dell’astigiano, le iconiche caramelle Toujours e il Vermouth Maggiora, reinterpretato con un legame profondo al territorio.

Il valore della memoria in una Torino da record

In un momento storico in cui il capoluogo sabaudo vive una stagione di straordinario splendore turistico e culturale, l’apertura del Museo Maggiora 1929 viene raccontata come un atto d’amore verso il territorio, oltre che un’azione commerciale. L’iniziativa dimostra come il passato industriale piemontese possa uscire dai libri di storia e dalla tipica coltre di nebbia per integrarsi nel presente, offrendo a cittadini e visitatori un nuovo modo di riassaporare i ricordi culinari e magari trasformarli in delizie del presente.

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