PINEROLO – Momenti di grande tensione e paura la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria di Pinerolo, dove un uomo di 36 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia. Le accuse a suo carico sono gravissime: tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi.

L’aggressione e la fuga sventata dai cittadini

Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, l’episodio si è verificato attorno alla mezzanotte. Il trentaseienne avrebbe aggredito e picchiato brutalmente un uomo di 59 anni con l’unico obiettivo di impossessarsi delle sue buste della spesa.

La violenza dell’attacco è stata tuttavia interrotta grazie al coraggioso intervento di alcuni passanti che, assistendo alla scena, non hanno esitato a intervenire mettendo in fuga l’aggressore.

L’intervento dei carabinieri e il sequestro dell’arma

La fuga del malvivente è durata pochissimi istanti. Una pattuglia dei carabinieri, intervenuta tempestivamente sul posto dopo l’allarme, è riuscita a bloccare e fermare l’uomo prima che potesse allontanarsi definitivamente.

Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello della lunghezza complessiva di 17 centimetri, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione giudiziaria del trentaseienne.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto e successivamente portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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