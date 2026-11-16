Rapina violenta a una coppia di anziani a Leinì nel 2009, dopo 17 anni individuati due presunti responsabili grazie al DNA

LEINI’ – Dopo 17 anni arriva una svolta nelle indagini sulla violenta rapina avvenuta il 16 aprile 2009 in un’abitazione di Leinì, nel Torinese, ai danni di una coppia di anziani coniugi e del figlio di 29 anni, rimasto gravemente ferito durante l’aggressione. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino hanno individuato due uomini, 49 E 64 anni, nei confronti dei quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

A consentire di riaprire il caso e dare una svolta all’inchiesta sono stati soprattutto gli accertamenti scientifici e l’analisi del DNA, effettuati sui reperti raccolti durante il sopralluogo nell’abitazione teatro della rapina.

La violenta rapina a Leinì il 16 aprile 2009

I fatti risalgono alla sera del 16 aprile 2009. In una zona rurale di Leinì, almeno quattro uomini con il volto coperto da passamontagna, armati di pistole, fucili e bastoni, fecero irruzione nell’abitazione di una famiglia.

I rapinatori aggredirono il figlio della coppia, all’epoca 29enne, colpendolo ripetutamente fino a tramortirlo. I due anziani vennero invece malmenati e immobilizzati, legati ai polsi e alle caviglie.

L’obiettivo dei malviventi era impossessarsi del contenuto di una cassaforte che, tuttavia, non riuscirono a trovare. Prima di fuggire portarono via 2.500 euro in contanti, un assegno da 17mila euro e due fucili semiautomatici.

I coniugi vennero lasciati immobilizzati, uno sul letto e l’altra nel bagno. Il figlio riportò le conseguenze più gravi dell’aggressione: quando arrivarono i Carabinieri era ancora privo di sensi a causa delle violente percosse subite.

Il DNA sui reperti ha permesso di riaprire le indagini

Durante il sopralluogo, i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Torino raccolsero numerosi elementi utili alle indagini: residui di guanti in lattice, porzioni di corde, borsoni, fascette da elettricista e nastro adesivo.

Materiale che, a distanza di anni, si è rivelato decisivo. Le successive analisi scientifiche hanno infatti permesso di isolare due profili genetici, inizialmente non presenti nella Banca dati nazionale del DNA.

La svolta è arrivata nel 2023, quando uno dei profili genetici è stato attribuito a uno dei due uomini oggi indagati. Da quel momento i Carabinieri hanno avviato una complessa attività investigativa, che ha consentito di raccogliere ulteriori elementi nei confronti dei due sospettati.

L’uomo di 64 anni nel luglio 2025 era già stato raggiunto da una misura cautelare in carcere per un omicidio commesso nel 2016 ai danni di un connazionale.

Sventata anche una nuova rapina a Torino

Nel corso degli accertamenti, nel giugno 2025, i Carabinieri hanno inoltre raccolto informazioni sulla preparazione di un’altra rapina in abitazione, questa volta a Torino.

L’intervento dei militari ha permesso di sventare il colpo, evitando quella che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe potuto trasformarsi in un’altra azione violenta.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Torino, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha richiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti dei due uomini.

Il Gip del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi di reato di rapina in concorso pluriaggravata e tentato omicidio. Nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice ha evidenziato la particolare gravità dei fatti e il concreto pericolo di reiterazione dei reati.

Il provvedimento è stato notificato al 49enne presso il suo domicilio a Venaria Reale. Il 64enne è stato invece raggiunto dai Carabinieri nella casa circondariale in cui si trovava già detenuto per l’altra vicenda giudiziaria.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese