TORINO – Quattro appartamenti di edilizia sociale sono stati recuperati tra Torino e Orbassano nel corso di un intervento contro le occupazioni abusive condotto dall’Agenzia territoriale per la casa (Atc) del Piemonte Centrale, in collaborazione con le forze di polizia locali.

Gli alloggi, una volta riqualificati, potranno essere riassegnati alle famiglie in attesa di una casa popolare.

Due appartamenti sono stati recuperati nel complesso di via Biglieri, nella zona del Cto. Il primo era occupato abusivamente, come segnalato dai residenti che avevano notato movimenti sospetti. Gli occupanti hanno accettato di lasciare l’alloggio, successivamente messo in sicurezza dal personale Atc. Il secondo era invece abitato da una persona che, dopo la morte dell’assegnatario, era rimasta nell’appartamento senza averne titolo.

Un altro alloggio è stato liberato in via Carema, nella periferia nord di Torino. L’appartamento era occupato abusivamente da tempo e per il rilascio era già stato fissato uno sfratto entro la fine del mese. A intervenire è stata la polizia locale.

Il quarto recupero è avvenuto in via Di Nanni, a Orbassano, grazie alla collaborazione tra Atc, polizia locale e amministrazione comunale.

“Dietro ogni alloggio recuperato c’è una famiglia che potrà avere una possibilità in più di ottenere una casa nel rispetto delle graduatorie”, dichiarano il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e il presidente di Atc Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel contrasto alle occupazioni abusive.

Gli appartamenti saranno ora restituiti alla loro funzione originaria: rispondere alle esigenze abitative delle famiglie che ne hanno diritto.

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