TORINO – Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia causato l’incendio che, nella tarda serata di ieri, è divampato in un appartamento di Torino.

L’incendio, un anziano intossicato

Secondo quanto apprendiamo, le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in via Verdi 34, in un palazzo nei pressi dell’incrocio con corso San Maurizio.

Due le persone rimaste coinvolte: un anziano di 91 anni rimasto lievemente intossicato a causa del fumo inalato e un 56enne presente all’interno dell’appartamento, rimasto illeso. Il 91enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 presente sul posto e trasportato in ambulanza all’ospedale Gradenigo di Torino per gli accertamenti del caso.

A domane l’incendio i vigili del fuoco dei distaccamenti Stura, Lingotto, corso Regina Margherita e corso Moncalieri. Sul luogo erano presenti anche polizia e carabinieri; i militari dell’Arma si stanno occupando delle indagini.

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