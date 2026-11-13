Scontro stradale a Magliano Alpi: un’auto si ribalta, conducente liberato dai vigili del fuoco

MAGLIANO ALPI – Non ci sono feriti gravi nello scontro stradale avvenuto questa mattina, venerdì 13 novembre, lungo la statale 28, all’incrocio con via Domenico Rossi, a Magliano Alpi.

L’episodio si è verificato poco dopo le 10, quando due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Nell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di Mondovì, che hanno provveduto a liberare l’automobilista, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, la statale 28 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato. La circolazione è tornata regolare intorno alle 11:30.

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