CASELLE TORINESE – Una donna di 47 anni è stata travolta da un’automobile mentre si trovava nei parcheggi di fronte a un centro commerciale a Caselle Torinese. Il conducente del veicolo, identificato secondo le prime testimonianze come un SUV di colore bianco, non si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto, dileguandosi rapidamente nel buio e dando il via a una imponente caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.

La dinamica

I fatti si sono consumati intorno alle 21:30 in via degli Alpini. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dei Carabinieri che conducono le indagini, la vittima si trovava ferma in piedi davanti alla propria vettura, parcheggiata nell’area di sosta laterale nei pressi dell’esercizio commerciale, quando è stata improvvisamente centrata in pieno dal mezzo in transito.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una reazione difensiva dato che l’automobilista responsabile dell’investimento, anziché frenare e sincerarsi delle condizioni della quarantasettenne, ha preferito schiacciare l’acceleratore e fuggire via, rendendosi irreperibile.

Il ricovero al CTO

L’allarme lanciato da alcuni presenti ha mobilitato immediatamente i soccorsi sanitari. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha stabilizzato la ferita, trasportandola d’urgenza e con la massima urgenza al CTO di Torino.

Le condizioni della donna sono apparse fin da subito critiche ai medici, che l’hanno ricoverata in prognosi riservata. La 47enne è stata già sottoposta a due complessi interventi chirurgici nel tentativo di arginare i gravi traumi riportati nell’investimento; la situazione clinica resta estremamente seria e monitorata ora per ora.

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia competente stanno passando al setaccio la zona alla ricerca di elementi utili per identificare il pirata della strada. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e del centro commerciale, che potrebbero aver ripreso la targa o i dettagli del SUV bianco in fuga, oltre alle testimonianze di chi ha assistito alla scena.

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