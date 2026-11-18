MORETTA – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in una azienda agricola di Moretta: un operaio di 46 anni ha perso la vita.

Cosa è successo

Secondo le primissime informazioni, è successo tutto poco prima delle 15.30 a causa di un guasto al sistema di carico e scarico del latte: l’improvvisa esplosione della cisterna di raccolta ha fatto crollare il pesante contenitore, che ha travolto in pieno il lavoratore che si trovava nelle immediate vicinanze. L’impatto gli ha procurato un gravissimo trauma cranico.

Immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunta un’équipe sanitaria del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il quarantaseienne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dovuto constatarne il decesso sul posto.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino alle 17 circa e hanno visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Saluzzo e Racconigi. I rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche sono ora affidati ai carabinieri della stazione di Moretta e agli ispettori dello Spresal dell’Asl Cn1 di Savigliano.

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