PIEMONTE – Una complessa e imponente simulazione di emergenza ha tenuto impegnati i soccorritori nella notte tra martedì e mercoledì lungo l’autostrada A26.

Al centro dell’esercitazione, organizzata da Autostrade per l’Italia nella galleria Mottarone II, è stato ipotizzato un grave incidente stradale con il coinvolgimento di un mezzo pesante adibito al trasporto di acido cloridrico in cisterna.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, il tratto in carreggiata nord è rimasto completamente chiuso al traffico dalle 22.00 alle 4.00 del mattino.

Le operazioni di soccorso

All’esercitazione ha preso parte un contingente di 35 operatori specializzati, coordinati sul campo per testare la macchina dei soccorsi in scenari ad alto rischio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Verbania e Stresa, la Polizia Stradale di Romagnano Sesia (cui sono spettati i rilievi tecnici), i sanitari della Croce Rossa di Arona e Verbania e il personale di viabilità.

L’addestramento ha permesso di testare con successo sia l’estrazione rapida di eventuali feriti dai veicoli coinvolti, sia le delicate manovre di messa in sicurezza e bonifica della carreggiata.

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