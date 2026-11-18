TORTONA – Sconfitta amara per il Derthona Basket Tortona, che cade in casa contro i lettoni del Riga Zelli con il punteggio di 92-96 nell’ottavo turno di EuroCup. Uno scontro diretto pesante nella corsa ai playoff che sfugge ai piemontesi proprio nei minuti conclusivi, al termine di una sfida intensa e giocata punto a punto.

Dopo un avvio in salita alla Nova Arena e il primo tempo chiuso sotto sul 45-51, Tortona ha saputo reagire con carattere nella ripresa, ricucendo lo svantaggio fino a impattare sul 70-70 al termine del terzo quarto grazie a una tripla allo scadere di Bortolani. Nell’ultimo parziale, però, quando la tensione si è alzata, gli ospiti hanno piazzato l’allungo decisivo a due minuti dalla sirena, rendendo vano il tentativo di rimonta finale dei padroni di casa. Ai piemontesi non sono bastati i 21 punti di Vital, mentre per i lettoni è stato decisivo Perkins con 26 punti.

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