CUNEO – Ci sono anche tre atlete piemontesi nella Nazionale italiana che parteciperà ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Pechino, in programma dall’1 al 6 dicembre 2026. Sono Sara Curtis, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci, le tre nuotatrici nate in Piemonte inserite nella squadra azzurra annunciata dalla Federazione Italiana Nuoto.

Le convocazioni sono state ufficializzate il 16 novembre dalla FIN: saranno complessivamente 26 gli atleti italiani che voleranno in Cina per la diciottesima edizione della rassegna iridata, in programma al National Aquatics Center, il celebre Water Cube di Pechino.

Sara Curtis, da Savigliano alla Nazionale

La più giovane delle tre piemontesi è Sara Curtis, nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 19 agosto 2006. La nuotatrice è tesserata per il Centro Sportivo dell’Esercito e per il CS Roero ed è ormai una delle protagoniste del nuoto italiano e mondiale.

Curtis è la stella della nazionale italiana ed ha già appeso sul muro di casa un discreto numero di medaglie mondiali ed europee.

Anita Gastaldi, da Bra ai Mondiali

La provincia di Cuneo è rappresentata anche da Anita Gastaldi, nata a Bra il 27 maggio 2003. L’atleta gareggia per i Carabinieri e per la società VO2 Nuoto Torino.

La sua convocazione porta dunque un’altra rappresentante del territorio piemontese nella spedizione azzurra che si confronterà con i migliori nuotatori del mondo nella vasca corta. Per lei uno splendido argento agli Europei.

Emma Virginia Menicucci, nata a Moncalieri

La terza piemontese è Emma Virginia Menicucci, nata a Moncalieri l’11 maggio 2002 e cresciuta a La Loggia, nel Torinese. È tesserata per l’Esercito e per il CC Aniene.

Anche per lei è arrivata la chiamata della Nazionale in vista dell’appuntamento iridato di dicembre. Per Menicucci due medaglie in staffetta agli ultimi Europei.

L’Italia a Pechino con 26 nuotatori

La squadra azzurra sarà composta da dieci atlete e sedici atleti. Tra i nomi più conosciuti figurano, oltre alle tre piemontesi, Silvia Di Pietro, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon.

I Mondiali si svolgeranno dall’1 al 6 dicembre al National Aquatics Center di Pechino. Sono attesi oltre mille nuotatori provenienti da più di 200 Paesi, impegnati in 45 gare distribuite nell’arco di sei giornate.

Il programma prevede le batterie alle 3 del mattino italiane, mentre semifinali e finali si svolgeranno dalle 12, con diretta televisiva su Rai Sport.

L’Italia arriva all’appuntamento dopo il bilancio di nove medaglie conquistate nell’edizione 2024 di Budapest: un oro, cinque argenti e tre bronzi. Ora la Nazionale è pronta a tornare in vasca per una nuova sfida mondiale, con tre atlete nate in Piemonte tra le protagoniste della spedizione.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese