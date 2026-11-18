NOVARA – Lo Spi Cgil ha manifestato davanti all’ospedale Maggiore di Novara contro le lunghe attese per visite ed esami e i costi delle cure. Nel presidio di martedì 17 novembre 2026, in largo Bellini, il sindacato dei pensionati ha chiesto più risorse per la sanità pubblica e una revisione delle esenzioni dal ticket.

Patrizia Martini, responsabile del coordinamento donne dello Spi Cgil Novara e Vco, ha indicato tra i problemi «la carenza di medici» e le lunghe liste d’attesa. Per il sindacato, le difficoltà di accesso alle prestazioni pubbliche possono spingere le persone a rivolgersi al privato, con ulteriori spese.

Le richieste su ticket ed esenzioni

Lo Spi Cgil chiede di aumentare il Fondo sanitario nazionale e di aggiornare i criteri di esenzione dal ticket legati al reddito. Nella presentazione dell’iniziativa, il sindacato aveva segnalato anche il peso delle spese per farmaci e ausili sanitari, soprattutto per le persone con minori disponibilità economiche.

Per visite specialistiche ed esami di laboratorio, la Regione Piemonte indica requisiti di esenzione legati a reddito, età e condizioni personali. La revisione sollecitata dallo Spi è una richiesta sindacale, non una modifica già approvata.

La vertenza sulle rette delle Rsa

Durante il presidio Martini ha richiamato anche la vertenza sulle rette delle Rsa e le difficoltà di accesso ai posti convenzionati per le persone non autosufficienti. La Cgil contesta che alcune famiglie debbano sostenere l’intera retta mentre attendono un posto in convenzione e intende ricorrere anche alle vie legali.

Nella campagna regionale avviata il 6 ottobre, la Cgil Piemonte sostiene che, per le persone già ricoverate in Rsa e in attesa di convenzione, la quota sanitaria da garantire corrisponda al 50% della retta. La contestazione del sindacato non equivale, da sola, all’accertamento di una violazione da parte delle aziende sanitarie.

Il corteo del 20 novembre

Il presidio davanti al Maggiore è distinto dalla manifestazione prevista a Novara per venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Lo Spi ha annunciato la propria partecipazione.

Il programma diffuso dalla Fisac Cgil prevede la partenza del corteo alle 9.45 dal piazzale della stazione e la conclusione in piazza della Repubblica, piazza Duomo.

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