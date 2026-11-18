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Caporalato, insediato a Torino il tavolo regionale con sindacati e imprese
La cabina di regia punta a coordinare le attività territoriali e raccogliere le richieste delle parti sociali
TORINO – Si è insediata oggi, al grattacielo della Regione Piemonte a Torino, la cabina di regia regionale contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Al tavolo convocato dalla Regione partecipano rappresentanti sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali: l’obiettivo è coordinare le attività territoriali e raccogliere le richieste delle parti sociali.
Chi partecipa e quali sono gli obiettivi
Alla riunione erano presenti rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e delle organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Legacoop, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Ance.
L’assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione Enrico Bussalino ha spiegato che il tavolo dovrà coordinare le attività nei territori e raccogliere suggerimenti e istanze di sindacati, imprese e associazioni. Il confronto, secondo l’assessore, servirà a tenere conto delle diverse realtà lavorative presenti in Piemonte e a dare continuità agli interventi già avviati.
Il progetto Common Ground 2
Il nuovo coordinamento si affianca a Common Ground 2, progetto contro lo sfruttamento lavorativo di cui il Piemonte è capofila insieme a Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto. Avviato nell’aprile 2026, ha una durata prevista di 30 mesi e punta a prevenire lo sfruttamento, favorire l’emersione del lavoro irregolare e sostenere le vittime.
La dotazione prevista è di 15 milioni di euro per le cinque regioni, tra fondi europei e statali, di cui oltre 4 milioni assegnati al Piemonte. Le azioni comprendono identificazione e protezione delle vittime, assistenza legale, inserimento lavorativo, accoglienza degli stagionali e sensibilizzazione.
Secondo la Regione, quattro enti antitratta coordinano i raggruppamenti territoriali; ad Agenzia Piemonte Lavoro sono affidate le attività di inserimento lavorativo e a Ires Piemonte il monitoraggio del progetto.
Il contesto e i prossimi passaggi
Il contrasto allo sfruttamento interessa anche l’agricoltura. Il 24 ottobre, ad Alba, sindacati e associazioni hanno promosso un corteo contro il caporalato e per i diritti degli stagionali. La nuova cabina di regia intende coordinare il lavoro nei diversi territori e non sostituisce le attività del progetto interregionale.
Il prossimo passaggio sarà definire come tradurre le richieste raccolte in interventi specifici.
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